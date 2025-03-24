В Москве из-за мощного пожара в элитном ЖК перекрыли дорогу

Автомобилистов Москвы просят выбирать альтернативные пути для движения в центре города из-за мощного пожара в элитном ЖК «Роза Росса». Дорогу возле горящего объекта перекрыли, сообщает столичный Дептранс.

На улице Зубовской, в районе д. 2, в связи с пожаром перекрыто движение по ул. Тимура Фрунзе от Зубовской ул. до ул. Тимура Фрунзе, 11с7.

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автомобилистов просят учитывать факт приостановки движения и рекомендуют заранее строить маршруты движения в объезд вышеуказанного участка, чтобы не терять личное время и не усугублять дорожную обстановку.