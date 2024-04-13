Стала известна личность мужчины, пытавшегося поджечь администрацию во Владимире

Силовики выяснили личность мужчины, который бросил коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области, сообщает Telegram-канал Baza .

Злоумышленником оказался 24-летний Владислав Афанасьев.

Молодой человек попытался бросить бутылку с зажигательной смесью в машину вице-губернатора региона Константина Баранова.

Всего он бросил в здание администрации две бутылки с коктейлем Молотова. Одна из них попала на машину и подожгла ее. Авто потушили.