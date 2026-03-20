Средства ПВО сбили 21 летевший на Москву украинский беспилотник
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Силы ПВО ликвидировали 21 БПЛА ВСУ, который летел на российскую столицу. Обломки упали на землю, сообщает в своем канале в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
На местах происшествия работают сотрудники служб.
Вечером 20 марта в Московской области объявили беспилотную опасность. Жителей региона призвали проявлять бдительность.
Ранее глава муниципального округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева заявила, что в небе над м. о. сбили три украинских беспилотника. Средства ПВО продолжили работать.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.