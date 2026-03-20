Над подмосковной Истрой сбили 3 украинских беспилотника
В небе над муниципальным округом Истра в Московской области уничтожили три украинских беспилотника. Их ликвидировали средства ПВО, сообщает в своем Telegram-канале глава м. о. Татьяна Витушева.
Системы противовоздушной обороны продолжают работать. Витушева порекомендовала жителям округа проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности.
Информации о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры нет. До этого в Московской области объявили беспилотную опасность.
Ночью средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.
