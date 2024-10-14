Спор с Минлесхозом: россияне просят наказать лесничего за убийство медвежонка

В селе Устье Пензенской области лесничий убил истощенного медвежонка. По словам местных жителей, хищник был неопасен и его можно было не лишать жизни, однако в Минлесхозе настаивают на агрессивности животного, сообщает SHOT .

Медвежонок забрел к селянам днем 12 октября. Местные говорят, что зверек был неагрессивен и хотел только воды и корма. Детеныш медведей даже не трогал кур, которые ходили рядом с ним на расстоянии нескольких метров.

Однако вскоре в Устье прибыл лесничий, который, по словам местных жителей, выстрелил в медвежонка пять раз. Животное погибло.

В Минлесхозе позже прокомментировали, что медведь представлял опасность для местных жителей. В ведомстве также настаивали, что лесник не стрелял хищника, однако не стали отвечать, как именно он убил зверя.

Жители села Устье начали требовать наказания для лесничего, убившего маленького медведя. Селяне убеждены, что зверек был неопасен и хотел получить от людей помощь.