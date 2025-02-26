Спасло чудо: комики Чебатков и Дедищев едва не разбились на машине в США

SHOT: комики Чебатков и Дедищев попали в крупную аварию в США

Российские комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в массовую автоаварию в американском штате Нью-Мексико. Чебатков рассказал, что они могли пострадать в ДТП, однако юмористов спасли габариты их Kia Carnival, сообщает SHOT .

Артисты попали в аварию ночью, когда на трассе наехали на посторонний предмет. После этого в столкновение угодили еще несколько автомобилей.

По словам Чебаткова, у их Kia сильно пострадали колеса, однако остальные машины получили еще большие повреждения. В целом, как отметил комик, он и его коллега вышли из ДТП невредимыми благодаря своему транспорту.

Чебатков и Дедищев путешествуют по США. Ранее они рассказывали, что вместе посетили уже 11 американских штатов.