Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего человека

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В пожарно-спасательную станцию «Павелецкая» столичной городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал о том, что в Москве-реке тонет человек. Специалисты тут же направились на выручку, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» .

Инцидент произошел в районе Автозаводского моста. Дежурная смена вышла незамедлительно по тревоге.

Спасатели обнаружили мужчину, который барахтался в воде в 70 метрах от берега. Его подхватили, подняли на борт катера, оказали первую помощь, согрели и напоили чаем. Затем мужчину госпитализировали.

Ранее в Москве у Пушкинской набережной утонул человек. Утопленника вылавливали спасатели, которых вызвала охрана Нескучного сада.