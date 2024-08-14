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Спасатели вылетели на поиски трех человек пропавших в Охотском море

В Охотском море пропали три человека, в том числе 15-летний подросток. На их поиски вылетел вертолет со спасателями, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Поиски будут вестись в акватории Сахалинского залива и Амурского лимана.

Борт Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел из Хабаровска. Отмечается, что при себе у них имеется необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде.

Спасатели уже обследовали 120 километров береговой линии Амурского лимана и более 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива.

Ранее на Камчатке спасатели МЧС России выехали на поиски двух пропавших рыбаков в Охотском море.