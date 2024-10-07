Спасатели Подмосковья помогли матери попасть в квартиру к ребенку

В субботу, 5 октября, работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находился 8-летний ребенок. Случай произошел в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба управления.

Старший смены Дмитрий Широков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина и объяснила, что она закрыла дверь квартиры и ненадолго отлучилась в магазин. А вернувшись, барышня поняла, что не может попасть в свое жилье, где остался ее 8-летний сын. Дозвониться и достучаться до мальчугана у нее не получилось, поэтому обеспокоенная мама обратилась за помощью специалистов

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли входную дверь и обеспечили доступ женщине в квартиру. К счастью, с ребенком все было в порядке. Мальчик находился в своей комнате, сидя в наушниках и увлеченно залипая в игру на телефоне. В медицинской помощи никто не нуждался. Счастливая мама сердечно поблагодарила спасателей за оказанную помощь», — пояснил Дмитрий Широков.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.