Спасатели обследовали труднодоступную пещеру в поисках семьи под Красноярском

В рамках поисков спасатели обследовали труднодоступные участки местности. В частности, они осмотрели 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник), которые находятся за горой Мальвинка.

Еще они сопровождали полицейских во время поиска пойманного телефонного сигнала, обеспечивали работу беспилотника отряда «ЛизаАлерт».

28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.

Семья оставила свое авто внизу у дороги и поднялась к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После этого связь с ними оборвалась.

Ранее заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный рассказывал, в истории с исчезновением Усольцевых очень много вопросов и непонятных вещей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.