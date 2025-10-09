Спасатель о пропавшей семье Усольцевых под Красноярском: очень много вопросов

В Красноярском крае продолжается поисково-спасательная операция, направленная на поиск без вести пропавшей семьи Усольцевых, которая ушла в лес вместе с маленькой дочкой в конце сентября 2025 года. По словам заслуженного спасателя России Дмитрия Коринного, в этой истории очень много вопросов и непонятных вещей, пишет MIR24.TV .

«Начнем с того, что просто так мобильный оператор информацию о сигнале не предоставляет, это очень непросто и делается с помощью полиции. У меня очень много вопросов: эта ситуация не очень понятна. Начнем с того, что группа людей ушла совсем далеко. Если человек потерялся и блуждает по лесу — это нелинейное движение. В состоянии блуждания уйти на приличное расстояние непросто. Нужно смотреть на рельефную карту и постараться понять, почему движение было именно в эту сторону. Возможно, они шли по какому-то уклону», — рассказал Коринный.

По словам спасателя, даже задействовав беспилотники и вертолеты, при тех погодных условиях, что в настоящее время есть в Красноярском крае, заметить людей в лесной местности довольно сложно. Коринный считает, что Сергей, Ирина и их дочь Арина могли выжить только при условии, что остановились у воды и смогли развести костер.

По факту исчезновения семьи в Красноярском крае возбуждено уголовное дело, следователи отрабатывают сразу несколько версий случившегося. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее эксперт-криминалист Михаил Игнатов заявил, что семью Усольцевых, которая исчезла в лесах Красноярского края, вряд ли могли убить из мести. Также, по одной из версий, пропавшую семью мог съесть медведь. Во время поисков был найден детский след, однако он ни к чему не привел.

