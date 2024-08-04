Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске
Пожарные ликвидировали открытое горение Архангельской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Отмечается, что внутри склада хранились стройматериалы.
В Северодвинске огонь охватил 3 тыс. квадратных метров здания. По предварительной информации, внутри находятся кислородные баллоны.
В ликвидации возгорания участвуют более 40 специалистов и 12 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара уточняется.
Ранее пожар произошел в квартире на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Во время него пострадали женщина и ребенок.