сегодня в 22:09

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске

Отмечается, что внутри склада хранились стройматериалы.

В Северодвинске огонь охватил 3 тыс. квадратных метров здания. По предварительной информации, внутри находятся кислородные баллоны.

В ликвидации возгорания участвуют более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара уточняется.

Ранее пожар произошел в квартире на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Во время него пострадали женщина и ребенок.