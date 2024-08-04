Женщина с ребенком пострадали во время пожара в Невском районе Петербурга

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МЧС: женщину и ребенка увезли в больницу после пожара в Петербурге

Пожар произошел в квартире на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Во время него пострадали женщина и ребенок, сообщает « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу МЧС города.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 4 августа в 05:50. Загорелась площадь 12 квадратных метров.

Тушить пожар отправили 17 сотрудников МЧС. Они поехали к месту возгорания на четырех специальных автомобилях.

Пожар потушили уже через 40 минут. Пострадали женщина и ребенок. Их отвезли в больницу.

Ранее кафе, в котором готовили шаурму, загорелось в Нижнем Новгороде. Причины возникновения пожара до сих пор устанавливают.