Шаурмичная вспыхнула огнем в Нижнем Новгороде
Фото - © ГУ МЧС по Нижегородской области
В пятницу, 2 августа, на улице Костина в Нижнем Новгороде загорелось кафе. Огнем было объято заведение «Та самая шаурма на Средном», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС России.
Пожар вспыхнул ближе к полудню. До прибытия пожарных из шаурмичной самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Пламя распространилось на площади 4 квадратных метра. Пожар ликвидировали силами 17 спасателей на четырех спецмашинах.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте происшествия присутствуют дознаватели чрезвычайного ведомства.
Ранее в здании Нижегородского Дома бракосочетания рухнувшая стена убила рабочего. Обстоятельства гибели человека выясняет региональная Госинспекция труда.