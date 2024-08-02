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Шаурмичная вспыхнула огнем в Нижнем Новгороде

Кафе «Та самая шаурма на Средном» загорелось в Нижнем Новгороде
Происшествия

Фото - © ГУ МЧС по Нижегородской области

В пятницу, 2 августа, на улице Костина в Нижнем Новгороде загорелось кафе. Огнем было объято заведение «Та самая шаурма на Средном», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС России.

Пожар вспыхнул ближе к полудню. До прибытия пожарных из шаурмичной самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Пламя распространилось на площади 4 квадратных метра. Пожар ликвидировали силами 17 спасателей на четырех спецмашинах.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте происшествия присутствуют дознаватели чрезвычайного ведомства.

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