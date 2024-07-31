В российском ЗАГСе человека убила рухнувшая стена

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В нижегородском ЗАГСе рабочий погиб после падения стены

В здании Нижегородского Дома бракосочетания делали ремонт, когда 30 июля там обрушилась стена. В результате ЧП погиб один рабочий, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на главное управление регионального ЗАГСа.

Работы проводили в цокольном этаже Дома бракосочетания на Малой Покровской улице. Правоохранительные органы и власти уточняют обстоятельства произошедшего.

Нижегородская Госинспекции труда занимается установкой обстоятельств гибели рабочего в здании ЗАГСа.

Ранее в Нижнем Новгороде бригадир рабочей группы погибла после наезда погрузочного крана. Трагедия произошла еще 29 мая на улице Гороховецкой. Сотрудницу задавил водитель крана, когда двигался задним ходом при погрузке контейнера.

Полиция начала проверку действий ответственных лиц по стать 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). В случае доказательства вины ответственным может грозить реальное лишение свободы.