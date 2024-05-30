Женщину-бригадира убило погрузочным краном в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде работница погибла в результате наезда погрузочного крана. Женщина трудилась бригадиром рабочей группы, ситуаций уже занялись правоохранители, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Центральный МСУТ Следственного комитета.

Происшествие случилось накануне вечером, 29 мая. На улице Гороховецкой водитель крана дал задний ход, когда погружал контейнер на железнодорожную платформу. В этот момент машинист наехал на бригадира, которая в результате получила смертельные травмы и скончалась.

Произошедшим заинтересовались в Следкоме. Правоохранители проверяют действия ответственных лиц по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Прочие детали и обстоятельства гибели нижегородки выясняются.