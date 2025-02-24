Сотрудники генконсульства РФ не пострадали при взрыве в Марселе

Среди российских сотрудников генконсульства во Франции нет пострадавших из-за взрыва в Марселе, также отсутствует материальный ущерб. Работники дипведомства находятся на связи с французскими властями, сообщили в посольстве РФ во Франции. Об этом пишет ТАСС .

«В настоящее время находимся в контакте с местными правоохранительными органами в целях выяснения личностей нападавших и проведения других необходимых действий», — отметили в пресс-службе российской дипмиссии.

Там также заявили, что заранее обращались к французским властям с просьбой усилить безопасность рядом со зданием из-за возможных провокаций, но этого так и не произошло.

В итоге 23 февраля рядом с генконсульством РФ в Марселе прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля в 7:30 по местному времени неизвестные бросили на территорию учреждения бутылки с зажигательной смесью, из-за чего произошел взрыв.

Взрыв вблизи генконсульства РФ попал на видео. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. Она заявила, что Москва будет требовать от Парижа тщательного расследования данного происшествия.