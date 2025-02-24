Захарова прокомментировала взрывы в генконсульстве России в Марселе
Захарова: взрывы в генконсульстве РФ в Марселе имеют все признаки теракта
Фото - © РИА Новости, Пелагия Тихонова
Взрывы на территории российского генконсульства в Марселе имеют все признаки теракта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию ЧП, сообщает ТАСС.
Захарова добавила, что Москва запросила у Парижа усилить охрану российских представительств.
Взрыв на территории российского генконсульства в Марселе произошел утром 24 февраля. Французский телеканал BFMTV со ссылкой на полицию заявлял, что в сад диппредставительства бросили две бутылки с зажигательной смесью, после чего произошел взрыв.
На месте взрыва в Марселе работали 30 пожарных и полицейских. По данным СМИ, в результате случившегося никто не пострадал.