Захарова прокомментировала взрывы в генконсульстве России в Марселе

Захарова: взрывы в генконсульстве РФ в Марселе имеют все признаки теракта

Взрывы на территории российского генконсульства в Марселе имеют все признаки теракта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию ЧП, сообщает ТАСС .

Захарова добавила, что Москва запросила у Парижа усилить охрану российских представительств.

Взрыв на территории российского генконсульства в Марселе произошел утром 24 февраля. Французский телеканал BFMTV со ссылкой на полицию заявлял, что в сад диппредставительства бросили две бутылки с зажигательной смесью, после чего произошел взрыв.

На месте взрыва в Марселе работали 30 пожарных и полицейских. По данным СМИ, в результате случившегося никто не пострадал.