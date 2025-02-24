Взрыв произошел рядом с генконсульством России во Франции
BFMTV: взрыв произошел рядом с генконсульством России в Марселе
Фото - © Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори
Взрыв произошел рядом с российским генконсульством во французском Марселе. На место происшествия следуют экстренные службы и полиция, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.
По словам огнеборцев, взрыв прогремел «возле российского консульства» в Марселе примерно в 08:00.
«На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских», — сообщает СМИ.
Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются. Информации о наличии пострадавших пока не приводилось.