Взрыв произошел рядом с генконсульством России во Франции

BFMTV: взрыв произошел рядом с генконсульством России в Марселе

Взрыв произошел рядом с российским генконсульством во французском Марселе. На место происшествия следуют экстренные службы и полиция, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.