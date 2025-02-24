Названа причина взрыва в консульстве России в Марселе
Консульство России в Марселе атаковали бутылками с зажигательной смесью
Взрыв на территории консульства России в Марселе произошел из-за двух бутылок с зажигательной смесью. Неизвестные метнули их в сад на территории дипломатического представительства, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Бутылки с зажигательной смесью бросили в сад «незадолго до 8 утра» 24 февраля. В результате случившегося никто не пострадал, ущерба не зафиксировано.
На месте происшествия работают примерно 30 пожарных и полицейских.
Генконсул России в Марселе Станислав Оранский заявлял, что взрыв произошел внутри консульства России.
Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.