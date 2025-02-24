Генконсул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что утром 24 февраля взрыв произошел внутри местного российского консульства. Ранее на французском ТВ со ссылкой на пожарных сообщали, что взрыв случился «возле российского консульства» в Марселе, сообщает РБК .

Оранский добавил, что на территорию дипломатического представительства прибыли пожарные.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщал, что на месте происшествия у российского консульства работают около 30 огнеборцев и полицейских. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Информации о пострадавших пока не приводилось.