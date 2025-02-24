Опубликовано видео из Марселя, где произошел взрыв у генкосульства РФ

РБК публикует видео из Марселя, где произошел взрыв на территории генконсульства РФ. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район.

На кадрах видно, что рядом с местом происшествия дежурят сотрудники полиции. Патрульную машину установили посередине улицы, чтобы помешать проезду посторонних.

Генконсульство в Марселе атаковали бутылками с зажигательной смесью. Неизвестные люди бросили их в сад на территории дипведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российского генконсульства в Марселе имеют все признаки теракта. По ее словам, Россия требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию ЧП.