Сотрясение мозга, травмы позвоночника: ученики устроили массовую драку в Москве

Бастрыкин держит на контроле расследование дела об избиении школьников в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту массовой драки школьников в Новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация что девятиклассники одной из школ в Щербинке устроили массовую драку. В результате несколько учеников получили сотрясение мозга, переломы и травмы позвоночника. Родители пострадавших обратились в полицию, но безуспешно.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Руководитель ГСУ СК России по Москве Дмитрий Беляев предоставит доклад о ходе расследования.

Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

