сегодня в 03:00

Собянин: силы ПВО сбили четвертый БПЛА, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил он.

На место падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами.

Кроме того, работу аэропорта Калуги временно ограничили. Воздушная гавань сейчас закрыта на прием и выпуск гражданских самолетов.

