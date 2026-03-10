сегодня в 18:10

Снегоуборочная машина вытолкала женщину на дорогу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель коммунальной техники не убедился в безопасности маневра и едва не переехал женщину-пешехода, сообщает Е1.RU .

Инцидент произошел во вторник утром на перекрестке улиц Ленина — Московская.

На опубликованных кадрах видно, как водитель снегоуборочной машины двигается задним ходом и буквально выталкивает с тротуара на проезжую часть женщину, которая ожидала разрешающий сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Скорость спецтехники была невысокой, поэтому екатеринбурженка успела отбежать в сторону.

Женщина не стала вступать в конфликт с водителем снегоуборщика и ушла, когда загорелся зеленый сигнал светофора.

Ранее стало известно, что тракторист случайно убил исчезнувшего в Подольске 11-летнего мальчика. Спецтехника засыпала снегом подростка, который играл в сугробе. Возбуждено уголовное дело.

