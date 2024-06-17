Смотрел в глаза жене и рыдал: подполковник получил 19 лет за убийство школьницы

Под Самарой офицер полиции приговорен к 19 годам колонии за убийство девочки

В Самарской области подполковник полиции Антон Б. приговорен судом к 19 годам колонии по делу об убийстве 15-летней девочки. На суде в 2022 году обвиняемый плакал, когда смотрел в глаза своей супруге — тоже полицейской, пишет сайт MK.Ru .

Убийство, как указывало следствие, произошло в поселке Петра Дубрава Самарской области. В один из летних дней 15-летняя девочка, воспитывающаяся отцом-одиночкой после смерти ее мамы из-за рака, хотела пойти на пробежку. В последний момент она отправила подруге сообщение: «Меня не жди, планы изменились, уезжаю с родителями».

Ночью домой к ее отцу пришли следователи. Правоохранители заявили, что нашли труп его дочери с пятью ранениями, предположительно, ножевыми.

Подозреваемым оказался местный подполковник полиции Антон Б., на след которого помогли выйти свидетели. На суде офицер признал вину, рыдал и смотрел в глаза своей жене, родившей от него троих детей.

Мотивы и подробности преступления официально не разглашались. На суде лишь звучали фразы из показаний свидетелей: по их словам, перед смертью девочки они слышали звук, похожий на наезд прицепа на что-то.