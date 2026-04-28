Сломал лицо: юного самбиста обвинили в избиении школьника в ХМАО
Самбист-подросток жестоко избил ученика в школьном туалете в Нижневартовске. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает URA.RU.
О случившемся рассказали родители пострадавшего в соцсетях. По их словам, на ребенка напал в школьном туалете «парень старше его на год или на два», который занимается самбо.
«Он нанес ему несколько ударов в туалете, после чего поднял и бросил о кафель лицом с высоты роста, являясь самбистом», — написали родители мальчика.
Пострадавший школьник получил серьезные травмы. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, переломы костей лица и носа. Обидчик ребенка учится в этой же школе, ему около 16 лет.
По словам родителей, в школе якобы пытались всячески умолчать о происшествии. Однако в инцидент вмешался глава СК РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
