Следком заинтересовался массовым отравлением посетителей кафе в Выборге
СК начал проверку по факту отравления людей в кафе в Выборге
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Сотрудники Следственного комитета устроили проверку после отравления четверых людей, поевших в кафе в Выборге. В заведении работают следователи, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Ленинградской области.
В Следкоме отметили, что проверка организована по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в кафе. По итогам проверочных мероприятий в ведомстве примут процессуальное решение.
В Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти также сообщили о приостановке деятельности кафе в Выборге, где отправились люди.
У четверых пострадавших врачи выявили острую кишечную инфекцию.