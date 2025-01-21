Слабые и едва живые: столичная пенсионерка держит в квартире 90 кошек

В столичном районе Ростокино 66-летняя горожанка держит в своей квартире около 90 кошек, они живут в антисанитарии, сообщила депутат Московской городской думы, директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале .

Акулова отметила, что десятки животных находятся в плачевном состоянии. Они больные, слабые, едва живые, пребывают в жутких условиях и вынуждены годами ютиться в тесных переносках.

По ее словам, женщина также снимает на камеру гибель кошек и заявляет, что те остаются без пищи. Несмотря на то, что она не может справиться с ситуацией и понимает это, отказывается от помощи волонтеров, предпочитая держать животных в своем жилье.

А когда волонтерам все же удается забрать несколько кошек, то москвичка настойчиво требует вернуть ей тела умерших питомцев, утверждая, что хоронит их в лесу. При этом она говорит, что «весь лес уже перекопала».

Акулова подчеркнула, что животные, находящиеся в квартире пенсионерки, страдают от гнойных инфекций, диареи, простуд, гингивитов и других болезней.

Она считает, что животных у женщины нужно немедленно изъять и срочно оказать им помощь.