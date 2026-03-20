Скорая помощь врезалась в три машины в Подмосковье

Скорая помощь без пациентов врезалась в три машины в Богородском городском округе Московской области. Инцидент произошел в 13:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось на 65-м километре трассы М-7 «Волга» по направлению к Москве. За рулем скорой помощи был мужчина 1976 года рождения.

За медпомощью никто не обращался. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

На опубликованной записи видно, что у скорой помощи сильно повреждена передняя часть. Другие участники ДТП — автомобили Geely, Range Rover и неидентифицированная марка. На место происшествия приехали сотрудники ГАИ.

