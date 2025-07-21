Скончалась актриса театра и кино Татьяна Егорова

В понедельник на 82-м году умерла актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Татьяна Егорова, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Артистка скончалась после продолжительной болезни.

Татьяна Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. В 1962 году она поступила в Театральное училище им. Щукина, где завершила учебу в 1966 году.

Она 23 года служила в Театре Сатиры. А первая роль в кино была в 1965 году, она снялась в фильме «Месяц май» режиссера Григория Липшица. В творческой биографии артистки свыше 30 фильмов, среди которых «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир» «А зори здесь тихие…» и т. д.

Кроме того, Егорова написала книги «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью» (повесть), «Русская роза» (автобиографический роман), а еще семь пьес, множество различных эссе и «портретов».