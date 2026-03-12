Скандал в Приморье: детей-шахматистов обманули с автобусом и оставили на морозе

В Приморском крае чиновники должны были прислать юным шахматистам автобус на соревнования, но он не приехал. Юношам пришлось час ждать на остановке в холоде, сообщает Amur Mash .

Дети из Дальнегорска должны были поехать в Красный Яр на Кубок края. Поездка должна была занять около 14 часов. Школьники попросили помощи у местной администрации. Те сказали, что пришлют автобус.

Вечером перед выездом шахматисты опять связались с представителями администрации. Там подтвердили, что все в силе.

Однако затем поездка пошла не по плану. В 05:45 шахматисты прибыли на остановку. Но автобус по-прежнему не пришел. Выяснилось, что водитель не знал о поездке, в итоге соревнования сорвались.

Глава города Александр Теребилов сказал, что из-за случившегося главы спортшколы и МКУ получили выговор. Мамы и папы допускают, что автобус мог быть зарезервирован под губернатора. Накануне к его прибытию рабочие занимались расчисткой дорог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.