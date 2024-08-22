СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Кизеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в городе Кизел Пермского края, сообщает ТАСС .

В последний раз дом, где взорвался газ, проверяли в декабре прошлого года. По информации Mash, тогда специалисты не выявил проблем или нарушений. Местные жители не жаловались на возможную утечку газа.

По предварительным данным, причиной разрушения трех квартир в многоэтажном доме стал взрыв неисправной газовой колонки на четвертом этаже. Повреждены сразу два этажа. На третьем снесены межкомнатные и стены смежных квартир.

Взрыв газа произошел в четверг утром в жилой многоэтажке, расположенной в городе Кизел. Жильцов экстренно эвакуировали из дома.

Спасатели достали из-под завалов мужчину. Всего, по предварительным данным, есть двое пострадавших. Это мужчина и женщина, проживающие в квартире № 30 в доме на улице Ленина в Кизеле. Мужчина, предварительно, в тяжелом состоянии.