В многоэтажке в Пермском крае взорвался газ. Есть пострадавшие

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Махонин: при взрыве газа в жилом доме в Кизеле есть пострадавшие

Хлопок газа произошел в четверг утром в жилой многоэтажке, расположенной в городе Кизел. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале .

По его словам, сейчас идет эвакуация жильцов поврежденных квартир. На месте ЧП пострадавшим оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

Махонин дал поручение докладывать о ситуации на месте взрыва в реальном времени, а также оказывать жителям необходимую помощь. Он взял ситуацию на личный контроль.

Развернут краевой оперативный штаб. На место взрыва прибыл глава округа Андрей Родыгин. Туда же следуют зампред регионального правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.