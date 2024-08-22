Названа причина взрыва газа в многоэтажке в Пермском крае

сегодня в 10:31

По предварительным данным, причиной разрушения трех квартир в многоэтажном доме в Пермском крае стал взрыв газовой колонки, сообщает SHOT .

Ранее из-под завала достали одного мужчину. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, под завалами никого больше нет.

Всего в результате взрыва газа и разрушения дома пострадали два человека: мужчина и женщина. Последняя отказалась от госпитализации, медики осмотрели ее на месте ЧП.

Мэр Кизела сообщил, что из квартир вывели четырех детей. По данным МЧС, всего на данный момент эвакуировано 16 человек.

Взрыв газа произошел 22 августа утром в жилой многоэтажке, расположенной в городе Кизел. На месте ЧП развернут краевой оперативный штаб.