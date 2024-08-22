SHOT: два человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Пермском крае

Всего, по предварительным данным, есть двое пострадавших. Это мужчина и женщина, проживающие в квартире № 30 в доме на улице Ленина в Кизеле. Мужчина, предварительно, в тяжелом состоянии.

Взрыв газа произошел в соседней квартире. В момент ЧП там никого не было.

Кроме того, спасатели вывели двоих детей из смежной квартиры в соседнем подъезде.

Взрыв газа произошел в городе Кизел Пермского края в четверг. В результате разрушены три квартиры в многоэтажном доме. Также обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.