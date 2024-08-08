СК возбудил уголовное дело по факту покушения на военкора Поддубного

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Также дело возбуждено по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, сообщает пресс-служба СК РФ.

Автор документальных фильмов и спецрепортажей ВГТРК Поддубный получил серьезное ранение 7 августа, выполняя работу в Курской области, куда прорвались украинские формирования. Журналист не имел при себе оружия и не участвовал в боевых действия, но это не стало препятствием для ВСУ.

По информации СК, Поддубного определили как законную цель для нанесения удара. Раненого корреспондента удалось эвакуировать и доставить в больницу.

Следком России намерен найти покушавшихся на жизнь военкора. В ведомстве добавили, что планируют наградить Поддубного ведомственной медалью.

Версию о том, что на корреспондента могли специально организовать покушение, выдвинул секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его словам, уничтожение Украиной российских журналистов началось еще в 2014 году.