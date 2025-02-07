СК показал, как внучка скрывала следы жуткой расправы над родственниками в Самаре

СКР разместил в своем Telegram-канале видеоролик, в котором показал, как внучка мэра Самары Виктора Тархова и его супруги скрывала следы жуткой расправы над дедушкой и бабушкой.

На видео показано, как девушка в печатках тащит пластиковую бочку сначала мимо машин, а потом заносит в помещение.

По подозрению в убийстве Тархова и его жены задержана внучка экс-мэра Екатерина. По предварительным данным, она могла убить родственника из-за крупной суммы денег. Следователи считают, что подозреваемая расчленила дедушку с бабушкой и развезла части их тел по мусоркам в разных частях города.

В юности Екатерина вела разгульный образ жизни. Она любила украшения, шубы, элитные квартиры, клубы и наркотики. Как рассказали подруги, девушка тогда занималась проституцией, торговала запрещенными веществами и лежала в рехабе.