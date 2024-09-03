СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

Следственное управление СКР по Свердловской области официально подтвердило задержание подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Его поймали в московском аэропорту, сообщается на сайте силового ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в столице силовики задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве школьницы.

Следователи предварительно установили, что убийца принял меры, чтобы скрыть следы своего преступления, а еще хотел скрыться от правоохранителей. Но его личность удалось оперативно установить, а также задержать мужчину.

Он уже доставлен к следователю СК, которые проведет допрос и другие необходимые процессуальные действия.

После получения доказательств специалисты решат вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» находится на контроле руководства местного управления СКР.

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