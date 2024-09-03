Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве

В столице силовики задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле, сообщает SHOT .

Задержанный Олег Иванов жил в том же общежитии, что и семья, где пропал ребенок. Мужчина снимал там комнату. Внутри нее были найдены следы крови, а тело девочки обнаружили в подвале дома, оно было накрыто покрывалом.

Правоохранители также проверяют версию об изнасиловании ребенка.

Злоумышленника в ближайшее время планируется перевезти в Нижний Тагил. Там ему изберут меру пресечения.

31 августа 12-летняя Настя Якина отпросилась у папы погулять с друзьями во дворе. Девочка не вернулась домой в оговоренное время. Ребенка искали сотни человек. Ее тело обнаружили в подвале дома, где она жила.