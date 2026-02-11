Сирота в Красноярске может лишиться квартиры из-за сгоревшей по его вине BMW

Девятилетний мальчик в Красноярске по ошибке сжег BMW X5 за практически 3 млн рублей. Теперь он может лишиться квартиры, сообщает Mash .

В 2022 году парень с приятелями поджег тополиный пух. Рядом была припаркована люксовая иномарка. За ремонт авто насчитали 9 млн рублей при том, что само авто стоит около 3 млн.

Ремонт хозяин посчитал нецелесообразным. Он решил взыскать с парня цену машины.

Спустя два года мужчина подал в суд. Согласно законодательству, ответственность за детей несут родители. Однако через некоторое время после происшествия они умерли.

К ответственности попытались привлечь опекуна, но он получил статус позже, чем случился инцидент. Соответственно, ответственности за действия ребенка не нес.

Истец отправил ходатайство об оставлении спора без рассмотрения. Его удовлетворили. Дело остается открытым, в иске отказано не было. При этом судья вызвала всех детей, находившихся рядом.

По заявлению адвоката ребенка, владелец BMW планирует подождать, когда парень получит наследство. Затем потребует взыскать средства с его имущества — от родителей мальчику досталась квартира. Также владелец сгоревшего авто может подать к нему иск на 2,2 млн рублей.

