Синоптик заявил, что пожар у ЧАЭС не угрожает России

Синоптик Шувалов: дым из-за пожара у ЧАЭС не выйдет за пределы Украины

Пожар площадью более 1 тыс. га южнее Чернобыльской зоны не несет угрозы для России. Дым и возможные загрязнения не распространятся за пределы Украины, сообщает RT .

Южнее Чернобыльской зоны отчуждения продолжается лесной пожар площадью более 1 тыс. га. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«К счастью, эта зона не слишком сильно загрязнена выбросами чернобыльской аварии. Все происходит южнее так называемого рыжего леса», — отметил он.

Синоптик пояснил, что температура при лесном пожаре ниже, чем во время аварии на атомной электростанции. По его словам, даже имеющиеся в лесах загрязнения не поднимутся в высокие слои атмосферы.

«Поэтому даже те загрязнения, которые имеются в этих лесах, не будут достигать высоких слоев атмосферы. Дальше границ Украины не уйдут», — добавил Шувалов.

Он подчеркнул, что 12 мая ожидается смена ветра и дожди, которые могут способствовать ликвидации пожара. Ранее о возгорании в зоне отчуждения сообщили украинские власти.

