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ПВО РФ сбила более 40 беспилотников ВСУ над пятью регионами РФ за полтора часа

Российские силы ПВО успешно отразили атаки украинских беспилотников над пятью российскими регионами в период с 20.30 до 22.00 мск, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

ПВО уничтожила 20 вражеских дронов над территорией Курской области, 13 — над Брянской областью, 4 — над Орловской областью, 3 — над Белгородской областью, один — над Крымом.

Украинские войска минувшей ночью попытались ударить по объектам на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа. Атаку удалось сорвать российским средствам ПВО.

В небе над Россией ликвидирован 21 БПЛА ВСУ. Восемь дронов уничтожены недалеко от Ростова-на-Дону.