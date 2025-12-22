сегодня в 23:50

Силы ПВО сбили 12 дронов над Крымом и Черным морем

Средства противовоздушной обороны сбили 11 БПЛА ВСУ над территорией Республики Крым и один БПЛА над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 11 БПЛА сбиты над территорией Крымом и один БПЛА — над акваторией Черного моря.

Дежурные средства ПВО активно отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются с помощью дронов обстрелять Севастополь.

