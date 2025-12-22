Развожаев предупредил жителей Севастополя об атаке ВСУ дронами

Развозжаев: на подлете к Севастополю сбиты два украинских дрона

Дежурные средства ПВО активно отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются с помощью дронов обстрелять Севастополь. О воздушной опасности население в своем Telegram-канале предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты 2 воздушные цели. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился к населению Развожаев.

По словам губернатора, российские военные отражают атаку противника в том числе с помощью стрелкового оружия. Он предупредил население, что не попавшие во вражескую цель пули падают на землю. Также могут падать обломки сбитых дронов и разгонные модули ракет ПВО.

На момент публикации заметки информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

