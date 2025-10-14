Силовики проверили 1200 человек на складе Подольска и нашли уклонистов от армии

Уклонистов от армии и нелегалов нашли в ходе проверки на складе в Подольске

В подмосковном Подольске представители силовых структур, включая военных следователей и полицейских, провели внезапную проверку складских помещений крупного онлайн-ритейлера, где проверили 1200 человек. Среди них были найдены как уклонисты от армии, так и нелегальные мигранты, сообщает информационный центр СК России .

Целью рейда был поиск лиц, недавно получивших российское гражданство и не выполнивших обязательства по постановке на воинский учет, а также нелегальных мигрантов.

В ходе операции правоохранительные органы проверили документы более чем у 1200 сотрудников склада, задержанные лица с нарушениями и уклонисты были направлены в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

«В ходе рейда были проверены более 1200 человек, среди которых 100 лиц призывного возраста доставлены в военный комиссариат», — рассказал старший следователь-криминалист военного следственного отдела СК РФ по Подольскому гарнизону Сергей Ластовский.

Такой же рейд был проведен и в Приморье. С начала года в Уссурийске выявили почти 1000 нарушителей, из них запретили въезд в страну 170 иностранцам.

