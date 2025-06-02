сегодня в 15:34

SHOT: до 116 человек выросло число пострадавших при крушении поезда под Брянском

Число пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в Брянской области увеличилось до 116 человек. Среди них — 5 несовершеннолетних, сообщает SHOT .

В настоящее время 63 взрослых и 3 детей находятся в больницах.

Вечером 31 мая в результате подрыва мост обрушился на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области. В результате ЧП погибли семь человек.

В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского поезда. РЖД выплатят родственникам погибших при ЧП под Брянском по 2,2 млн рублей.