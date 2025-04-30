Шокировал местных: голый россиянин забрался на национальный монумент в Индонезии

Россиянина задержали в Индонезии после того, как он голым забрался на монумент

Россиянин устроил дебош в столице Индонезии. Он без одежды забрался на национальный монумент, объяснив свой поступок депрессией, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Скандально прославившего мужчину зовут Виктор, ему 36 лет. Россиянин голым забрался на национальный монумент в центре площади Независимости в Джакарте.

Monas представляет собой смотровую башню высотой 132 м. Этот монумент независимости является одним из главных символов Индонезии.

Местные полицейские задержали россиянина. Они были в шоке, что тот без одежды забрался на национальный монумент. При этом Виктор даже пытался сбежать от офицеров, но все равно был пойман.

Мужчине дали рубашку, чтобы он прикрылся. Его накормили, разрешили помыться, а затем доставили в центральное отделение полиции. Виктор объяснил свой поступок тем, что он находился в депрессии и «сильном стрессе».

Россиянина передали иммиграционным властям.

Ранее крокодил в филиппинском зоопарке напал на туриста, пытавшегося сделать селфи. Мужчине наложили более 50 швов на истерзанное тело.