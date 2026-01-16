Шок-видео: бездомные собаки разорвали зайца в казанском парке

сегодня в 11:27

Стая бездомных собак растерзала зайца в парке имени Урицкого в столице Татарстана. По словам местных спортсменов, заяц жил в парке последние несколько лет, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани» .

Тушку длинноухого нашли сегодня утром вблизи велопроката. Рядом были бездомные собаки, которые затем унесли труп животного.

На опубликованных кадрах видно, как заяц пытается скрыться от преследовавших его собак. Затем на снегу лежит мертвое животное.

По словам местных жителей, стая агрессивных собак обитает возле забора ТЭЦ. Животных подкармливает пенсионерка по имени Татьяна. Также недавно собаки попытались напасть на проходившую мимо них женщину. Горожане обратились в полицию.

