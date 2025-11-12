Шок и инвалидность: врач скорой дал прогноз по мальчику из Красногорска

Мальчик в Красногорске, который подобрал купюру с СВУ, получил минно-взрывную травму. Восстановить конечность будет крайне тяжело, от нее, скорее всего, ничего не осталось, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

«Это не травматическая ампутация, когда пальцы отрезало, тут еще можно что-то сделать, чтобы пальцы вернуть, а тут взрыв, от которого может ничего не остаться. К сожалению, это очень трагичная ситуация, ребенок пережил сильный шок и осознание, что он останется инвалидом», — сказал Звонков.

По его словам, процесс восстановления от травм такого рода может занимать около 8 недель. Затем медикам предстоит изучить, как функционирует поврежденная конечность.

В материале РИАМО — о чудовищной ситуации, которая произошла накануне вечером в Красногорске с девятилетним мальчиком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.